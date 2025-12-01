Olay, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanın 4’üncü katında yaşayan 88 yaşındaki A.B., ev içerisinde dengesini kaybederek yere düştü.

İtfaiye balkondan eve girdi

Yerde hareketsiz kalan yaşlı kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkondan eve girerek kapıyı açtı.

Hastaneye gitmedi

Eve ulaşan sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Hastaneye gitmeyi reddeden A.B.’nin talebi üzerine herhangi bir sevk işlemi yapılmadı. Olayla ilgili ekipler çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı.