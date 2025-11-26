Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm canlıların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülecek çalışma kapsamında, Aydın'da hayvanlar için modern ve doğal bir yaşam alanı inşa edilecek. Bu işbirliğini resmileştiren protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu tarafından imza altına alındı.

Merkezi yönetimden hayvan hakları desteği

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çerçioğlu, imzalanan bu anlaşma ile hayvanların korunmasına yönelik stratejik bir adım attıklarını dile getirdi. Çerçioğlu, bu çalışmanın kapsamının sadece kentteki sokak hayvanlarıyla sınırlı kalmayacağını, Aydın'da ikamet eden tüm canlılara yönelik geniş bir destek programını içerdiğini bildirdi. Bu protokol, yerel yönetim ve merkezi bakanlık arasındaki iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Geniş, güvenli ve doğal koşullarda yaşam imkanı

Başkan Özlem Çerçioğlu, kurulacak yaşam alanının detaylarına değinerek, projenin temel hedefinin barınma koşullarını iyileştirmek olduğunu ifade etti. Çerçioğlu, "Proje dahilinde sokak hayvanları için geniş ölçekli, güvenlik standartları yüksek ve doğal koşullara uygun şekilde hazırlanmış bir doğal yaşam alanı tesis edilecektir" açıklamasını kullandı. Bu tesisin, hayvanların refahını maksimize edecek, onlara daha huzurlu ve stresten uzak bir ortam sunacak şekilde tasarlanacağı belirtildi. Bu atılım, Aydın'ın hayvan dostu şehir kimliğini güçlendirecek önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.