Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp C.B. (72) ve eşi Z.B.’yi (72) yaklaşık 5 milyon TL değerinde para ve altın ile dolandıran İsmail Ü. (24), polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Dolandırıcılık yöntemi

Olay, 29 Ağustos günü Sümer Mahallesi’ndeki Sümer Park’ta gerçekleşti. İddiaya göre, şüpheli İsmail Ü., yaşlı çifti telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı ve “Adınıza operasyon var, evdeki para ve altınları getirin” dedi. Yaşlı çift, şüphelinin yönlendirdiği adrese evlerindeki para ve altınları götürdü. İsmail Ü., yaklaşık 5 milyon TL değerindeki para ve altınları alarak kayıplara karıştı.

60 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalama

Dolandırıldığını fark eden çift, durumu polise bildirdi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 60 saatlik kayıt taramasının ardından şüpheli, İsabeyli Mahallesi’nde gözaltına alındı. Ele geçirilen para, çifte teslim edildi; kayıp altınların bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mahkeme kararıyla tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.