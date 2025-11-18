Aydın'ın Köşk ilçesi, Ovaköy Mahallesi'nde meydana gelen feci trafik kazası, bir gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Yaşanan çarpışmada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci çarpışma ve acil müdahale

Edinilen bilgilere göremolay, Ovaköy Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. A.Y.'nin kullandığı 35 BIR 514 plakalı kamyonet ile Furkan Çakal (25) idaresindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden yola savrulan 25 yaşındaki Furkan Çakal, olay yerinde ağır yaralandı.

Kaza ihbarının hemen ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır durumdaki yaralı Çakal'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hızla hastaneye nakledilen motosiklet sürücüsü, doktorların yoğun çabasına rağmen yaşama tutunamadı ve maalesef yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı

Gencin ölümüne yol açan bu elim trafik kazası sonrasında güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kamyonet sürücüsü A.Y. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazanın kesin nedenini ve sorumlularını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.