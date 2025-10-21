Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli Aydın kestanesinde 2025 sezonu başladı. Aydın Ticaret Borsası, yılın ilk mahsullerini sembolik olarak kilosu 550 TL’den satın aldı.

Aydın kestanesinde 2025 sezonu başladı

Türkiye’nin kestane üretiminde lider kenti Aydın, yeni hasat sezonuna başladı. Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli Aydın kestanesi, bu yılın ilk ürünleriyle Aydın Ticaret Borsası’nda sembolik olarak satışa sunuldu. Borsa binasında düzenlenen törende 12 üreticiden 131 kilogram kestane, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur tarafından kilogramı 550 TL’den satın alındı.

Türkiye üretiminin üçte biri Aydın’dan

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’ın Türkiye kestane üretiminde açık ara lider olduğunu vurguladı “Ülkemizde üretilen kestanenin yaklaşık yüzde 33’ü Aydın’da yetişiyor. 2024 yılında Türkiye’de 74 bin 300 ton kestane üretildi, bunun 24 bin 315 tonu ilimize ait. Aydın, TÜİK verilerine göre üretimde birinci sırada yer alıyor.” Çondur, Aydın kestanesinin hem ekonomik hem de kültürel anlamda önemli bir marka değeri taşıdığını ifade ederek, “Kestanemiz hem iç pazarda hem de ihracatta ilimizin yüz akıdır” dedi.

İhracatta 17 milyon dolarlık gelir

Borsa Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye genelinde 2024–2025 sezonunda 6 bin 995 ton kestane ihracatından 17 milyon 890 bin dolar gelir elde edildiğini, Aydın’ın bu ihracatta önemli pay sahibi olduğunu belirtti. Aydın’da 2024 yılında 771 ton kestane ihracatı gerçekleşirken, 2025’in ilk dokuz ayında 478 ton ihracat yapıldı.

“Bereketli bir sezon yaşıyoruz”

Kestane üreticisi İsmail Bacak, bu yıl ürün kalitesinin ve veriminin yüksek olduğunu belirtti: “Hem üreticiyiz hem de ihracat yapıyoruz. Yağışlar sayesinde ürünümüz geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Hasadın yüzde 60’ı tamamlandı, 15 gün içinde bitmesini bekliyoruz. Fiyatlar şu an 100–200 TL arasında, sezon ilerledikçe 100–150 TL’ye düşecektir.”

Bereketli bir yıl beklentisi

Aydın Ticaret Borsası, 2025–2026 sezonunun üreticiler, tüccarlar ve ihracatçılar için bereketli geçmesini diledi. Başkan Fevzi Çondur, “Aydın kestanesi ilimizin tarımsal gücünü temsil ediyor. Yeni sezonun üreticilerimiz için hayırlı ve verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.