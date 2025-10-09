Aydın genelinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere çeşitli suçlarla mücadeleye aralıksız devam ediyor. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda toplam 93 bin 181 kişi sorgulandı.

Jandarma ekiplerinden yoğun denetim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 7 bin 338 kilometrekarelik görev alanında 2 bin 819 personel ile gerçekleştirdiği denetimlerde önemli başarılar elde etti. Bir haftalık çalışmalar kapsamında:

6 narkotik olayında 7 şüpheliye işlem yapıldı

Asayiş olaylarında 217 kişiye işlem uygulanırken 1 kişi tutuklandı

Kaçakçılık olaylarında 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Jandarma ekipleri toplam 63 bin 847 kişiyi sorguladı ve bu sorgulamalar sonucunda 199 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet ekipleri 63 narkotik olayını aydınlattı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir haftalık çalışmaları kapsamında:

63 narkotik olayında 63 şüpheliye işlem yaptı, 3 kişi tutuklandı

697 asayiş olayından 588’i çözüme kavuşturuldu, 4 kişi cezaevine gönderildi

Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 22 kişiye işlem uygulandı

Emniyet birimleri toplam 29 bin 334 kişiyi sorguladı ve 116 aranan şahıs yakalandı.

Valilikten suçla mücadele mesajı

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ve emniyet birimlerinin suç ve suç örgütlerine karşı kararlı mücadelesinin süreceği vurgulandı. Açıklamada, “Aydın’da suça yer yok, suçluya geçit yok” ifadelerine yer verildi.