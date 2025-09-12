Aydın’ın Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Operasyonun detayları
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden:
O.A. (25), H.A. (35), F.A. (20), F.B. (21), T.İ. (24) tutuklandı. A.Ç. (33), A.Ç. (44), M.D. (29), A.O. (39), M.Ç. (17) Adli kontrolle serbest bırakıldı.
Tutuklanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA