Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumu, uzun süredir yaşanan siyasi gerginliklerin ardından bu kez sakin geçti. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımı sonrası dengelerin değiştiği mecliste, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek dev bir yatırım kararı alındı.

Meclisten 1 milyar 100 milyon liralık krediye onay

Toplantıda, Yeni Dörtyol Kavşağı, Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolları ve köy yollarının asfaltlanması projeleri için kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 1 milyar 100 milyon lira tutarında kredi çekilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Krediyle finanse edilecek projelerin, Aydın’ın merkezinden kırsalına kadar uzanan bölgelerde trafik akışını rahatlatması ve altyapı kalitesini artırması hedefleniyor.

Trafik ve altyapı yatırımlarına hız verilecek

Kabul edilen kredi, Aydın’ın uzun süredir gündemde olan ulaşım sorunlarına çözüm odaklı yatırımlarında kullanılacak. Özellikle Şehir Hastanesi bağlantı yollarının tamamlanmasıyla, hem acil ulaşım sürelerinin kısalacağı hem de trafik yoğunluğunun azalacağı öngörülüyor. Kırsal mahallelerde yapılacak asfalt çalışmalarıyla da ulaşım standartlarının yükseltilmesi planlanıyor.

“Hizmet için borçlanmak zorunluluk”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mecliste yaptığı konuşmada kredi kararını “hizmet için zorunlu” olarak nitelendirdi. Çerçioğlu, “Bugüne kadar aldığımız tüm kredileri zamanında ödedik. Şimdiye kadar ödedik, bundan sonra da öderiz” diyerek, belediyenin mali disiplinine vurgu yaptı.

“Borç yiğidin kamçısıdır”

Çerçioğlu, borçlanmanın hizmet üretmenin bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Borç yiğidin kamçısıdır. İller Bankası da devletin bir kurumudur. Buradan alınan her kuruş yine Aydın halkına hizmet olarak dönecektir. Bu yatırımlar sayesinde yollarımız daha güvenli, ulaşımımız daha konforlu hale gelecek.”

Mecliste tansiyon yerini uzlaşıya bıraktı

Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımının ardından geçtiğimiz aylarda gergin geçen meclis oturumlarının aksine, bu toplantı sakin bir atmosferde geçti. Kredi kararına muhalefetten bazı çekimser oylar gelse de, mecliste genel olarak hizmet odaklı bir birlik havası hakim oldu.

Yatırımlar kent genelinde geniş etki yaratacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, alınan kredinin sadece yol projeleriyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda altyapı yenilemeleri, drenaj sistemleri ve köy yollarında geniş kapsamlı düzenlemeler için de kullanılacağını bildirdi. Yetkililer, bu yatırımın Aydın’ın ulaşım ağında kalıcı iyileşme sağlayacak bir dönüm noktası olacağını ifade etti.