Son Mühür- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ayasofya-i Kebir Camii'nde restorasyon çalışmalarına ilişkin sosyal medyada yayılan “zemin tahrip edildi” ve “iş makineleriyle yapıya zarar verildi” iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kurum, yürütülen tüm işlemlerin yapının güvenliğini sağlamak ve özgünlüğünü korumak amacıyla bilimsel denetim altında gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bilim heyeti kontrolünde yürütülen çalışmalar

DMM açıklamasında, restorasyon sürecinin 2023 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatıldığını ve Bilim Heyeti ile Koruma Kurulu’nun teknik raporları doğrultusunda devam ettiğini bildirdi. Ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesi ve iç mekanın korunması amacıyla kubbenin geçici çelik konstrüksiyonla desteklenmesi kararının Bilim Heyeti tarafından alındığı belirtildi.

Zemin güvenliği ve testler

Restorasyon çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin zemine zarar vereceği iddialarına yanıt veren DMM, zemin taşıma kapasitesinin detaylı şekilde hesaplandığını açıkladı. Yapılan analizlerde metrekare başına 25 ton taşıma kapasitesine sahip olan zemin, kullanılan sistemle metrekare başına 30 ton yükü güvenle kaldırabilecek duruma getirildi. Çalışmalarda en ağır aracın zemine uyguladığı yük ise yalnızca 6 ton olarak ölçüldü.

Mermerler ve geçici platformlar

Ayasofya-i Kebir Camii’nin özgün mermerleri, girişten harime kadar koruma altına alındı. Prekast, ahşap ve çelik elemanlarla güçlendirilmiş platformlar kurulurken, harimdeki mermer döşemeler belgelenip tüm zemin testleri tamamlandı. İş makinelerinin hareket edeceği alanlarda, yükü dağıtarak mermeri koruyan çok katmanlı geçici döşeme sistemi uygulandı. Zemine keçe, kum, kontra levha, ahşap karkas, XPS, ses şiltesi ve baklava sac yerleştirildi.

Egzoz ve çevresel önlemler

DMM ayrıca, çalışmalarda egzoz gazının yayılmasını önlemek amacıyla duman emici sistemlerin kullanıldığını duyurdu. Tüm işlemlerin, yapının özgünlüğünü ve güvenliğini korumak için yüksek hassasiyetle yürütüldüğü ifade edildi. Kurum, yapılan uygulamaların Ayasofya’ya zarar vermediğini, aksine yapının güçlendirilmesi ve korunması için gerçekleştirildiğini kamuoyuna aktardı.