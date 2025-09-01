1 Eylül 2025 akşamı TV ekranlarında yayınlanacak olan Ay Lav Yu filmi, izleyicilerin ilgisini çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat’ın üstlendiği 2010 yapımı bu komedi filmi, hem Türk hem de yabancı oyuncuları bir araya getiriyor. Film, kültürel farklılıklar ve aile bağları etrafında dönen eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor.

Ay Lav Yu filminin konusu

Film, Türkiye’nin ücra bir köyü olan Tinne’de geçiyor. Tinne köyünün muhtarı Yusuf Ağa, köyünün resmî kayıtlarda yer alması için devlet büyüklerine mektuplar yazar. Bu amaçla oğlu İbrahim’i eğitim alması için bir üniversite avlusuna bırakır. İbrahim, Süryani Papaz Hana tarafından büyütülür ve nüfusuna kaydedilir. Yıllar sonra, 30 yaşına gelen İbrahim, Amerikalı sevgilisi Jessica ile Tinne’ye döner. İbrahim’in köydeki ailesi ve Jessica’nın Amerikan kültürü arasında yaşanan komik çatışmalar, filmin ana temasını oluşturur. Tinne köyü, İbrahim ve Jessica’nın ortak vatanı olabilecek midir? Film, bu soruya hem duygusal hem de mizahi bir şekilde yanıt arıyor.

Oyuncu kadrosu

Ay Lav Yu, Türk ve yabancı oyuncuların yer aldığı zengin bir kadroya sahip. Sermiyan Midyat, İbrahim karakteriyle başrolde yer alırken, aynı zamanda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor. Amerikalı oyuncu Steve Guttenberg, Polis Akademisi filmlerindeki Mahoney rolüyle tanınan bir isim olarak Christopher karakterini canlandırıyor. Mariel Hemingway ise Pamela rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Jessica karakterini Katie Gill, Danny rolünü ise Josh Folan oynuyor. Türk oyuncular arasında Fadik Sevin Atasoy (Zişan), Meray Ülgen (Yusuf), Ayça Damgacı (Fehime), Ayşe Nil Şamlıoğlu (Xate) ve Muhammed Cangören (Papaz Hana) gibi isimler yer alıyor. Bu çeşitlilik, filmin kültürel çatışma temasını güçlendiriyor.

Çekim yeri ve zamanı

Ay Lav Yu filminin çekimleri 2009 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi. Tinne köyü, hikâyede kurgusal bir yer olsa da, çekimler için Midyat’ın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri kullanıldı. Midyat’ın taş evleri ve kültürel atmosferi, filmin görsel estetiğine önemli bir katkı sağladı. Çekimler yaklaşık iki ay sürdü ve 2010 yılında film vizyona girdi. Mardin’in otantik ortamı, filmin hem komik hem de duygusal anlarını destekleyen bir arka plan oluşturdu. Ay Lav Yu, bu özellikleriyle Türk sinemasında dikkat çeken yapımlardan biri oldu.