Son Mühür - Tüm dünyadaki Android kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir güncelleme duyuruldu. Google’ın Android cihazlar için geliştirdiği bu özellik sayesinde, ekran kilidi aktif olsa bile IMEI numarası görüntülenebilecek. Özellikle çalıntı veya kaybolan telefonların tespit edilmesi ve sahiplerine ulaştırılması konusunda emniyet güçlerine yardımcı olacak güncelleme, bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

Google aktif hale getirecek

Şubat ayında, emniyet güçlerinin “IMEI numarası telefon kilitli olsa da ekranda görülsün” talebine karşılık Google, bunun ciddi güvenlik açıklarına yol açabileceğini belirterek öneriyi reddetmişti. Ancak Google’ın yeni güvenlik güncellemesinde ortaya çıkan kodlara göre, Android telefonlarda bu özellik yakında aktif hale getirilmeye hazırlanıyor.

Sağ üst köşede bu yazı çıkacak

Yeni güncellemeyle birlikte, kilit ekranındaki acil durum butonuna basıldığında açılan menüde sağ üstteki seçenekler kısmından “Cihaz bilgisi” bölümüne erişilebilecek. Bu sayfada telefonun benzersiz kimliği olan IMEI numarası görüntülenebilecek. Söz konusu yenilik, kolluk kuvvetlerinin kilidi açılmamış bir cihazın sahibini belirlemesini kolaylaştıracak. Özellik hayata geçtiğinde kayıp veya çalıntı telefonların bulunmasının bir ölçüde kolaylaşacağı değerlendirilse de, IMEI numarasına bu kadar rahat ulaşılmasının cihaz klonlama riskini artırabileceği yönünde soru işaretleri de doğdu. Öte yandan, bu özelliğin zorunlu mu yoksa tercihe bağlı mı olacağı henüz netleşmedi.