Ünlü avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir için “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

“Rüşvet”, “FETÖ’ye Yardım” ve “Casusluk” iddiaları

Epözdemir daha önce “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla da tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında hazırlanan dosyada, çeşitli kişilerle bağlantısı ve iddia edilen aracılık faaliyetleri mercek altına alındı.

Savcılık, yapılan incelemelerin ardından rüşvete aracılık suçlamasını esas alarak iddianameyi tamamladı. Mahkeme, önümüzdeki günlerde iddianameyi inceleyip kabul edip etmeyeceğine karar verecek.

Epözdemir’den dikkat çeken paylaşım

Soruşturma süreci devam ederken Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Hakkındaki iddiaları reddeden Epözdemir, yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Benim için hiç yaşamamak, onursuzca yaşamaktan iyidir. Kamuoyundan ricam; hasmane tavırlarla kaleme alınan, hayal ürünü ve kötü niyetli iddialara lütfen itibar etmeyiniz.”

“Ceza alırsam yaşamam” ifadesi gündem oldu

Epözdemir’in “Yargılandığım davadan ceza alırsam intihar edeceğim” sözleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda hukukçu ve meslektaşı, Epözdemir’in açıklamasını endişe verici olarak nitelendirirken, bazı kullanıcılar da adil yargılanma çağrısı yaptı.

Kamuoyunda yankı uyandıran dava

Kamuoyunda sık sık gündeme gelen dava, Türkiye hukuk camiasında tartışmalara yol açtı. Bazı hukuk çevreleri, davanın “siyasi nitelik taşıdığı” görüşünü savunurken, diğerleri ise “yargının tarafsız şekilde süreci yürüttüğünü” belirtiyor.

Rezan Epözdemir’in dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesiyle birlikte yargı sürecinin yeni bir aşamaya geçtiği değerlendiriliyor.

Yargı süreci önümüzdeki günlerde netleşecek

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda, Epözdemir ilk kez hakim karşısına çıkacak. Yargılamanın ne zaman başlayacağı ise mahkeme kararının ardından belli olacak.

Hukuk çevreleri, davanın hem içerdiği suçlamalar hem de kamuoyuna yansıyan açıklamalar nedeniyle Türkiye gündeminde uzun süre yer bulacağını belirtiyor.