Foçalılar Başkan Fıçı'ya Kırmızı Kart Gösterdi Polis Müdahale Etti!

İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen uluslararası plaj voleybolu turnuvasının akşam etkinliğinde, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Vatandaşlar Kırmızı kart gösterdi

Yerel seçimlerde CHP’den Foça Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra ani bir kararla istifa ederek AK Parti’ye geçen Saniye Bora Fıçı, akşam saatlerinde turnuva kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmak üzere ilçe meydanına geldi. Başkan Fıçı’nın alana girişi sırasında toplanan Foça Demokratik İradesine Sahip Çıkıyor İnisiyatifi derneği üyeleri, Başkan Fıçı'ya yuhalayarak istifaya davet etti.

Bazı yurttaşlar ise ellerindeki kırmızı kartları Başkan Fıçı'ya göstererek sloganlar attı. Protestonun ardından polis ekipleri alana girerek kalabalığa müdahale ederek, protestoyu sonlandırdı.

Protestolar devam edecek

Protestonun ardından Foça Demokratik İradesine Sahip Çıkıyor İnisiyatifi tarafından açıklamada Başkan Saniye Bora Fıçı'ya yönelik protestolarını devam ettirecekleri belirtildi. "Protestoyu önlemek için olağanüstü çaba harcayan güvenlik görevlilerine rağmen eylem başarıyla tamamlandı" ifadelerinin kullanıldığı açıklama, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17.00’da Nihat Dirim Meydanı'nda gerçekleşecek olan Halk Buluşması'na tüm Foçalıların davet edilmesi ile son buldu.

Yaşananların ardından etkinlik kaldığı yerden devam etti.