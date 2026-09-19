Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir, edebiyat ve yayıncılık dünyasının kalbinin atacağı 9 günlük büyük buluşmaya ev sahipliği yapmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP – 8. İzmir Kitap Fuarı, bugün saat 14.00 itibarıyla Kültürpark’ta coşkulu bir törenle kapılarını açtı.

19-27 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak fuarın açılış törenine fuarın bu seneki konuğu Yazar ve Psikolog Gündüz Vassaf, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İzBB Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, Kıbrıs gazileri ve birçok kitapsever katıldı.

Simsaroğlu: Okumadığınız kitabı alın

Kitapseverlere tavsiyede bulunan TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu, “ Toplumum vicdanını, başkasının acısını, mutluluğunu hissedebilmek kitapta. İzmir Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TACT Fuarcılık ile birlikte fuarı düzenliyoruz. Bu kapıdan giren okurlara teşekkür ederim. Bu zamana kadar okumadığınız kitabı alın, ilk sayfasını anlamadığınız kitabı alın. Yapay zeka kitabı sizden daha hızlı okur ama sizin gibi anlayamaz” dedi.

Yıldır: 200’ün üzerinde katılımcı, 400 yazar, gazeteci, sanatçı, 500 etkinlik…

İZKİTAP hakkında konuşmasında bilgi veren İzBB Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, “8’inci İZKİTAP buluşmasına katılanlara teşekkür ediyorum. 19- 27 Eylül tarihlerinde 9 gün boyunca Kültürpark’tayız. 200’ün üzerinde katılımcı yer alacak. 400 yazar, gazeteci, sanatçı okurları ile buluşacak. 500 etkinlik gerçekleşecek. Kentin okuma biçimi, düşünme biçimini de zenginleştirmektedir. Kültürpark’a açtığımız 2 kütüphane ile İzmirlilerin kitapla buluşmasını sağladık. Doktoramda normal ile sağlıklı arasında nasıl bir ayrım yapılmalı konusunda gayret sarfetmiştim. Modern dönemde yaşıyoruz deniliyor. Modernin iki tane kavramı vardı. Geleceğin aydınlık olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Burası risk toplumu. Risk toplumlarında insanlar bu modern toplumunun tüm faydalarını kendilerine sağlamaya çalışırken ortaya çıkan yan etkilerinde en az sorumlu olmaya çalışırlar. Bir belediyeci olarak dirençli kent bizi ilgilendiren bir kavram. Ne olursa kent dirençli olur? Sürdürülebilirlik kavramını aldık, gelecekten miras aldık gibi slogan yaptık. Sürdürülebilirlik de uzun bir tartışma konusu olduğunu düşünüyorum. İZKİTAP boyunca edebiyatı sanatın farklı alanlarıyla buluşturuyoruz” dedi.