Son Mühür- Tesla, ABD'de piyasaya sürülmesinden iki ay sonra, Avrupa'da Model 3'ün yeni ve daha düşük fiyatlı versiyonunu piyasaya sürdü.

Tesla , Model Y serisinin yenilenmesine rağmen bu yıl yeni kayıtların keskin bir şekilde düşmesi ve birçok alıcının Volkswagen ve BYD gibi rakip araçları tercih etmesiyle Avrupa genelinde azalan taleple boğuşuyor.

Tesla'nın X'te yayınladığı bir gönderide "ultra düşük sahip olma maliyeti"ne sahip olarak tanımladığı Model 3, bazı premium kaplama ve özelliklerden yoksun olsa da 480 km'nin (300 mil) üzerinde bir sürüş menzili sunuyor. Teslimatların 2026'nın ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.



Hangi ülkede, kaça satılıyor?



Tesla'nın web sitesine göre, yeni Model 3 Standard, Almanya'da 37.970 avro (44.299,60 dolar), Norveç'te 330.056 Norveç kronu (32.698 dolar) ve İsveç'te 449.990 İsveç kronu (47.820 dolar) fiyatla listeleniyor.



Şirketin Almanya web sitesinde, "premium" olarak adlandırılan ikinci en ucuz Model 3 ise 45.970 avro fiyatla satılıyor.

Tesla, Model 3'ün Standart versiyonunu ABD'de ekim ayında tanıttı ve şu anda ABD'de 36.990 dolardan satılıyor.

Tesla'nın yatırımlarını yapay zekaya doğru kaydıracağını duyuran Elon Musk, robot taksiler ve insansı robotlara odaklanacaklarını açıklamıştı.