Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki en büyük projelerinden biri olan Biyoteknoloji Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Biyoteknoloji Vadisi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) öncülüğünde hayata geçirilecek olan proje, 5,2 milyar dolarlık yatırım hacmiyle İstanbul’un Tuzla ilçesinde yaklaşık 2,7 milyon metrekarelik geniş bir alanda inşa ediliyor. Gerçekleştirilen ziyarette sahadaki mevcut çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Bakan Yardımcısı İnan’a detaylı sunum yapıldı. İnceleme sırasında İnan’a, BİYOSAD ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Stratejik önemlerden bahsedildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, ziyaretin, yürüttükleri çalışmaların stratejik önemini ve Türkiye'nin teknoloji vizyonundaki yerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Bu doğrultuda kamu ve özel sektörle yürüttükleri işbirliklerinin, Türkiye'nin biyoteknoloji ekosistemini güçlendiren en önemli kaldıraçları oluşturduğunun altını çizen Varlıbaş, "Ekosistemin bu şekilde güçlenmesi, uluslararası yatırımcıların ülkemize entegre olmasını mümkün kılan sağlam bir zemin hazırlıyor. Biyoteknoloji Vadisi'ni bölgesel bir merkezden küresel bir giriş kapısına dönüştürme hedefimizin de kritik adımlarını oluşturuyor." ifadelerini kullandı. Varlıbaş, su yönetimi, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve değişen iklim koşullarına uyum konularında geliştirdikleri projelerle Türkiye'de ilklerin vadisi olmayı hedeflediklerini anlattı.

160 adet büyük ölçekli üretim tesisi

Yerli ve milli biyoteknoloji vadilerinde yıllık 15 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerine dikkati çeken Varlıbaş, “Ayrıca 160 adet büyük ölçekli üretim tesisi, 300 start up, üniversite, AR-GE merkezleri, laboratuvarlar gibi alanlarımızla yaşayan bir şehir ve ekosistem hayata geçiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.