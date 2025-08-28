UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Mücadelenin ardından konuşan Teknik Direktör Jose Mourinho, rakibin haklı bir galibiyet aldığını belirtti ve Avrupa Ligi hedefini açıkladı.

Mourinho’nun Maç Yorumu

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mourinho, ilk yarıda Benfica’nın çok daha iyi bir oyun sergilediğini vurguladı:

“Öncelikle daha güçlü olan tarafın kazandığını düşünüyorum. İlk yarıda biz çok fazla ikili mücadele kaybettik ve onların ritmiyle baş edemedik. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama bu yeterli olmadı. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı.”

Mourinho, Talisca ve En-Nesyri’nin kaçırdığı kafa vuruşlarının maçın kaderini değiştirebileceğini söyledi.

“Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz”

Fenerbahçe’nin bundan sonraki hedefinin UEFA Avrupa Ligi olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, şunları ekledi:

“Şampiyonlar Ligi’nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz.”