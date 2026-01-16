İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde bulunan 13 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın’daki vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yoğun kar yağışı bekleniyor

Yozgat ve Sivas’ta bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının başlayacağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri’de ise yoğun kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını açıkladı.

Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Doğu Karadeniz’de devam eden karla karışık yağmur ve kar yağışlarının güçlenerek Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’un iç ve yüksek kesimlerinde, ayrıca Gümüşhane çevresinde yoğun olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kuzey Karadeniz’de kuvvetli kar sürüyor

Sinop, Kastamonu’nun kuzey bölgeleri ve Bartın’da da yarın kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, özellikle ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, vatandaşların meteoroloji ve ilgili mercilerin uyarılarını yakından takip etmelerini istedi.