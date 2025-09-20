Son Mühür- Belçika’nın başkenti Brüksel’deki uluslararası havalimanında check-in ve biniş sistemlerini sağlayan firmanın siber saldırıya uğraması, yolcuları zor durumda bıraktı.

Dijital sistemlerin devre dışı kalmasıyla birlikte tüm işlemler manuel olarak yapıldı. Havalimanı yetkilileri, uçuş öncesinde bilet kontrollerinin yapılmasını ve yolcuların erken gelmesini tavsiye etti.

Berlin-Brandenburg havalimanı da etkilendi

Saldırının etkileri yalnızca Brüksel’le sınırlı kalmadı. Almanya’nın önemli merkezlerinden Berlin-Brandenburg Havalimanı da aynı kesintiden etkilendi.

Yolcu işlemlerinde uzun kuyruklar oluşurken, havalimanı yönetimi doğrudan hedef olmadıklarını ancak hizmet sağlayıcısına yapılan saldırı nedeniyle bağlantının kesildiğini açıkladı.

Avrupa genelinde risk yükseldi

Aynı hizmet sağlayıcısının birçok Avrupa havalimanında kullanıldığı hatırlatılarak, başka merkezlerde de benzer sorunların yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Londra Heathrow Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, üçüncü taraf bir firmanın yaşadığı “teknik sorun” nedeniyle gecikmelerin yaşanabileceği bildirildi.

Frankfurt ve Hamburg’ta operasyonlar normal seyrediyor

Almanya’daki Frankfurt ve Hamburg havalimanlarında ise herhangi bir kesinti yaşanmadı. Operasyonların normal şekilde devam ettiğini duyuruldu.