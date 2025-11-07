Son Mühür - Futbol liglerinde maç sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerle ilgili soruşturma kapsamında, Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa Kulübü sahibi Turgay Ciner ve eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi. Soruşturma devam ederken, sosyal medyada manipülatif paylaşımlarda bulunan U.E. isimli şahıs hakkında da "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa eski Başkanı Fatih Saraç ve 16 hakem olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

İşte gözaltı kararı verilen hakemler

Ahmet Kıvanç Kader,

Arif Taşkın,

Baran Karaman,

Batuhan Topçu,

Bedirhan Efe Akdoğan,

Cihad Buyurgan,

Erkan Arslan,

Miraç Yıldırım,

Mustafa Özel,

Nevzat Okat,

Nurullah Kırbaş,

Sabri Emre Tekin,

Şenol Bektaş,

Ufuk Tatlıcan,

Umut Kaptan,

Yakup Yapıcı,

Yasin Şen.