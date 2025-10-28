Son Mühür - Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, batı medyasına verdiği röportajda 2026 Dünya Kupası’nda yer almak istediğini ifade etti. Messi, fiziksel durumunu dikkate alarak karar vereceğini belirterek, ''Orada olmayı isterim'' dedi.

Messi'den flaş açıklama

"Bir Dünya Kupası'nda yer alabilmek olağanüstü bir şey ve bunu çok isterim" diyen Messi, gelecek yıl 39 yaşına gireceğini de hatırlattı. Efsane oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten yüzde 100 hazır olup olamayacağımı, gruba ve milli takıma faydalı olup olamayacağımı göreceğim ve sonra bir karar vereceğim. Açıkçası, bu bir Dünya Kupası olduğu için çok hevesliyim. Son Dünya Kupası'nı kazanarak geliyoruz ve sahada tekrar savunma yapabilmek muhteşem çünkü milli takımla oynamak, özellikle de resmi müsabakalarda, her zaman bir rüyadır."