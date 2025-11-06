Son Mühür - Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria’yı hayata geçirerek kent hafızasında iz bırakan iş insanı Hüseyin Bayraktar, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Otomotiv ve gayrimenkul sektöründeydi

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria’yı inşa eden ve “AVM’lerin babası” olarak anılan Bayraktar’ın şirketi, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyordu.

Ege Endüstri’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Bayraktar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Sayın Hüseyin Bayraktar'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevine, ilgili mevzuat çerçevesinde en kısa sürede atama yapılacak ve kamuya açıklanacaktır."