Türkiye'nin ekran klasiklerinden biri haline gelen O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programı, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Gecenin en çok konuşulan performanslarından birine ise genç kuşağın başarılı oyuncusu Ava Yaman imza attı. Sahne enerjisi ve güçlü vokaliyle izleyicilerden tam not alan Yaman, oyunculuk kariyerindeki başarısını müzik sahnesine de taşıdı.

Jüri üyeleri ve seyirciler tarafından beğeniyle karşılanan performans, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler, genç oyuncunun sahne hakimiyetini ve şarkı seçimlerini överken, Ava Yaman'ın kim olduğu ve hangi projelerde yer aldığına dair aramalar hız kazandı. Programda sergilediği duruşla dikkat çeken Yaman, sanatın farklı dallarındaki yeteneğini kanıtladı.

Ava Yaman Hangi Şarkıları Söyledi?

Yılbaşı özel programında sahneye çıkan Ava Yaman, zorlu bir repertuvar tercih etti. Genç oyuncu, Ajda Pekkan'ın klasikleşmiş eseri "O Benim Dünyam" ile duygusal bir başlangıç yaparken, Bonnie Tyler'ın enerjik parçası "I Need A Hero" ile tempoyu yükseltti. Hem Türkçe hem de yabancı parça seçimleriyle ses aralığını sergileyen Yaman, stüdyodaki izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Ava Yaman Kimdir ve Kaç Yaşındadır?

2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ava Yaman, 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren sanatın çeşitli dallarına ilgi duyan Yaman, kamera önü oyunculuk eğitimi alarak sektöre adım attı. Profesyonel kariyerine 2023 yılında yayınlanan "Bir Derdim Var" dizisindeki Özge karakteriyle başladı. Bu projedeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, kısa sürede yapımcıların radarına girdi.

Asıl çıkışını ise 2025 yılında TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisiyle gerçekleştirdi. Dizide canlandırdığı Eleni karakteri, ona geniş bir hayran kitlesi kazandırdı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen Ava Yaman, O Ses Türkiye sahnesindeki performansıyla bu alandaki iddiasını da ortaya koydu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun bekar olduğu biliniyor.