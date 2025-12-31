Özellikle sosyal medyada paylaşılan kesitleri ve YouTube kanalındaki performansları, onun kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmasını sağladı. 1978 yılında Adana'da dünyaya gelen ve eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Ali Congun, avukatlık mesleğini icra ederken aynı zamanda mizah yazarlığı ve komedyenlik yapıyor. Sahne performanslarında sıkça çocukluğuna, köy yaşamına ve avukatlık mesleğinin getirdiği absürt durumlara yer vererek izleyicileriyle samimi bir bağ kuruyor. Congun'un hayatı, sadece sahnede anlattığı hikayelerle değil, gerçek yaşamındaki çok yönlülüğüyle de ilgi odağı oluyor.

Ali Congun Kimdir ve Kaç Yaşındadır?

Ali Congun, 14 Mart 1978 tarihinde Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tamamladıktan sonra yükseköğrenim için İstanbul'a gitti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Congun, İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor. 2025 yılı itibarıyla 47 yaşında olan başarılı komedyen, hukuk kariyerine paralel olarak sanatla da iç içe bir yaşam sürüyor.

Mizah yazarlığına 2004 yılında Güncel Hukuk Dergisi'nde yayımlanan makaleleriyle adım attı. Radikal ve Cumhuriyet gibi prestijli gazetelerde köşe yazıları kaleme alan Congun, aynı zamanda çeşitli edebiyat dergilerinde öykü ve denemeler yayımladı. Bu edebi birikim, onun stand-up gösterilerindeki güçlü anlatım dilinin temelini oluşturdu.

Kariyeri ve Özel Hayatı

Komedi kariyerine BKM Mutfak çatısı altında ve çeşitli bağımsız sahnelerde ("TuzBiber" gibi) tek kişilik gösterilerle başlayan Ali Congun, hukukun ciddiyeti ile mizahın esnekliğini birleştiren nadir isimlerden biri. Sahne şovlarında hukuk sistemine ve toplumsal olaylara dair getirdiği eleştirel ama mizahi bakış açısı, onu diğer komedyenlerden ayırıyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ali Congun'un medeni durumu hakkında kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medya hesaplarında ve röportajlarında daha çok işine ve sanatına odaklanan Congun, Adana şivesini modern şehir hayatı hikayeleriyle harmanlayarak kendine has bir üslup geliştirdi. Hem avukatlık cübbesini hem de sahne kostümünü başarıyla taşıyan Congun, Türkiye'nin yeni nesil komedyenleri arasında sağlam bir yer edindi.