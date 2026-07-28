ATM dolandırıcılığında en sık kullanılan yöntemlerin başında kart giriş yuvasına yerleştirilen kopyalama aparatları geliyor. Gerçek kart okuyucunun üzerine monte edilen bu düzenekler, kartın manyetik şerit veya çip bilgilerini ele geçirmek için kullanılıyor. Kart girişinde gevşeklik, normalden farklı bir çıkıntı, renk uyumsuzluğu ya da sonradan eklenmiş hissi veren parçalar görülüyorsa işlem yapılmaması gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında en doğru adım, bankaya bilgi vererek farklı bir ATM kullanmak oluyor.

Tuş takımı ve gizli kamera ayrıntıları ihmal edilmemeli

Dolandırıcılar yalnızca kart bilgilerini değil, kullanıcıların şifrelerini de ele geçirmek için farklı yöntemlere başvuruyor. Bunların başında ATM'nin tuş takımının üzerine yerleştirilen sahte paneller geliyor. Tuşların normalden daha kalın görünmesi, hareket etmesi veya alışılmış hissi vermemesi dikkat edilmesi gereken işaretler arasında yer alıyor. Şifre girerken diğer elle tuş takımını kapatmak da ek bir güvenlik sağlıyor.

Bir başka risk ise gizli kameralar. ATM'nin ekran çevresi, broşürlük bölümü veya üst kısmına yerleştirilebilen küçük kameralar şifre girişini kayıt altına alabiliyor. Cihaz üzerinde bulunmaması gereken delikler, çıkıntılar veya lens benzeri parçalar fark edilirse ATM kullanılmadan bölgeden uzaklaşılması öneriliyor.

Kart ATM'de kalırsa cihazın başından ayrılmayın

Bazı dolandırıcılık girişimlerinde kartın ATM içerisinde sıkışması sağlanıyor. Kartını alamayan kullanıcı cihazın yanından ayrıldıktan sonra dolandırıcılar karta ulaşıp daha önce ele geçirilen şifreyle hesaptaki parayı çekebiliyor. Böyle bir durumda panik yapmadan ATM'nin bulunduğu noktada kalınmalı ve bankanın müşteri hizmetleri aranarak kartın kullanıma kapatılması istenmeli.

ATM çevresindeki hareketlilik de önemli bir işaret

ATM'nin çevresinde gereksiz yere bekleyen, işlem yapan kişileri dikkatle izleyen veya yardım etmek konusunda ısrarcı davranan kişiler de güvenlik açısından risk oluşturabiliyor. Böyle bir ortamda işlem yapmak yerine farklı bir ATM tercih edilmesi daha güvenli kabul ediliyor.

İşlem tamamlandıktan sonra ise mobil bankacılık uygulaması veya hesap hareketleri üzerinden yapılan işlemler kontrol edilmeli. Kullanıcının bilgisi dışında gerçekleşen herhangi bir para çekme ya da harcama görülmesi halinde bankayla vakit kaybetmeden iletişime geçilmesi gerekiyor.