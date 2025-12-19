Son Mühür/ Osman Günden - S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde basında yer alan ve Şenol Aslanoğlu tarafından kullanılan ifadelerin kamu vicdanını yaraladığı belirtildi. Açıklamada, mağdur edilenin bir “model” değil, yıllardır birikimini, umudunu ve geleceğini bu projeye bağlayan binlerce kooperatif üyesi olduğu ifade edildi.

Gerçek mağdurların bilinçli şekilde yok sayıldığı savunulan açıklamada, kamuoyunda sanıklar, bürokratlar ve soyut kavramlar tartışılırken, doğrudan zarar gören kooperatif üyelerinin görmezden gelindiği kaydedildi.

“Sahaya inen olmadı”

Kooperatif yönetimi, bugüne kadar 11 ayrı eylem gerçekleştirdiklerini, defalarca basın açıklaması yayımladıklarını ve yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Açıklamada şu sorular yöneltildi:

Hangi CHP’li milletvekili bir kooperatif üyesinin kapısını çalıp sorunları dinledi?

Hangi bürokrat sorumluluk alarak sahaya indi?

Hangi kurum tek bir somut çözüm üretti?

Açıklamada bu soruların yanıtının “hiçbiri” olduğu ifade edildi.

“Kurumsal güven kalmadı”

Açıklamada, yaşanan süreç nedeniyle kooperatif üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, İZBETON’a ve İzmir Ticaret Odası’na yönelik güveninin kalmadığı belirtildi. Bu güven kaybının bir günde oluşmadığı, yıllara yayılan ihmal, suskunluk ve sorumluluktan kaçışın sonucu olduğu vurgulandı.

“İnşaatlar durdurulmasaydı” iddiasına yanıt

Şenol Aslanoğlu’nun, “İnşaatlar durdurulmasaydı devam edecekti” yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı savunulan metinde, kooperatif yönetimine geçilen tarihte şu tabloya dikkat çekildi:

Müteahhit firmaya yüksek miktarda avans ödenmesine rağmen sahada fiili çalışma bulunmadığı,

Kooperatif üyelerinin tüm borçlarını eksiksiz ödediği halde kasanın boş olduğu,

Kooperatifin vergi borçlarının ortaya çıktığı.

Bu durumun sonradan yaşanan bir kriz değil, kooperatifin kuruluşundan itibaren süregelen usulsüzlüklerin sonucu olduğu ileri sürüldü. Açıklamada, bu usulsüzlüklere ilişkin yasal başvuruların Kasım 2024’te yeni yönetim tarafından yapıldığı hatırlatıldı.

“Sorumluluk model kavramına gizlenemez”

Kooperatif yönetimi, yaşanan sürecin bir kişi meselesi olmadığına dikkat çekerek; denetlemeyen, susan, görmezden gelen ve bu yapının işlemesine izin veren tüm kurumların sorumluluk taşıdığını vurguladı. Açıklamada, hiçbir kurumun sorumluluğunu soyut bir “model” kavramının arkasına saklayamayacağı ifade edildi.

“Somut çözüm istiyoruz”

Açıklamanın sonunda, siyasi polemik yerine kurumların hatalarını açıkça kabul etmesi ve yıllardır mağdur edilen kooperatif üyelerinin zararlarının derhal ve somut biçimde giderilmesi çağrısı yapıldı. Aksi halde yapılacak her açıklamanın kamu vicdanındaki yarayı daha da derinleştireceği belirtildi.

S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetimi, mağduriyetleri, belgeleri ve talepleriyle susmayacaklarını kamuoyuna duyurdu.