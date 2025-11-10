İspanya’nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid’de önemli bir yönetim dönüşümü yaşandı. Kulübün çoğunluk hissesi, büyük bir sürprizle Apollo Sports Capital’e devredildi. Yapılan açıklamayla birlikte spor dünyasında geniş yankı uyandıran bu hamle, kulübün geleceğine dair yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Apollo Sports Capital en yetkili paydaş oldu

Atletico Madrid’in resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Apollo Sports Capital’in artık kulübün “en büyük ve en yetkili paydaşı” konumuna geldiği belirtildi. Bu değişim, kulüp içinde yönetim kararlarının ve stratejik adımların yeni bir perspektifle ele alınacağının işareti olarak yorumlanıyor.

Devir süreci 2026’da tamamlanacak

Açıklamada, hisselerin resmi devrinin 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağı ifade edildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın finansal detayları ise henüz paylaşılmadı. Bu durum, spor kamuoyunda transfer bütçesi, kulübün borç yapısı ve yatırım planlarının nasıl şekilleneceğine yönelik merak uyandırdı.

Mevcut yönetim görevine devam edecek

Kulübün CEO’su Miguel Angel Gil ve başkanı Enrique Cerezo’nun görevlerinde kalacağı da resmî olarak duyuruldu. Bu karar, yönetim değişimine rağmen istikrar vurgusunun sürdürüleceğini gösteriyor. Cerezo ve Gil ikilisi, kulübün son yıllarda yakaladığı sportif başarıların ve finansal dönüşümün önemli mimarları olarak görülüyor.

Yeni dönem için beklentiler yüksek

Devralma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Atletico Madrid’in finansal olarak güçlenmesi, sponsorluk ağının genişlemesi ve global marka değerinin artması bekleniyor. Taraftarlar, bu stratejik ortaklığın sportif açıdan da olumlu sonuçlar getirmesini umut ediyor.