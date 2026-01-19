Son Mühür- Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli’nin beş yıl önce yaptığı ve “Bu çağ dijital çağ değil, öfke çağı” ifadelerini kullandığı paylaşımı, son dönemde yaşanan şiddet olaylarının ardından yeniden gündeme geldi. Verimli, söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından tekrar yayımlayarak amacının öngörüde bulunmak değil, toplumun ruh sağlığına dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

Beş yıl önceki paylaşım tekrar paylaşıldı

Müge Anlı’nın programında uzun yıllar yer alan ve sosyal medyayı aktif kullanan Prof. Dr. Arif Verimli, Türkiye’de art arda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Verimli’nin beş yıl önce kaleme aldığı ve toplumda artan öfke, şiddet ve madde kullanımına dikkat çektiği paylaşımı, bugün yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.

Söz konusu paylaşımında Verimli, “Bu günler iyi günlerimiz. Hiçbir sebep yokken insanlar birbirini ve hayvanları öldürecek. Çünkü bu çağ dijital çağ değil, öfke çağı” ifadelerine yer vermişti.

“Kahin değilim, mesleki sorumlulukla uyardım”

Paylaşımını yeniden yayımlayan Prof. Dr. Arif Verimli, kendisine yönelik yorumlara da açıklık getirdi. Verimli, “Ben kahin değilim. Ülkesini seven bir psikiyatrist olarak, yıllar önce gördüğüm risklere dikkat çekmeye çalıştım. Amacım kişisel bir gelecek inşa etmek değil, toplumun ruh sağlığına dair uyarıda bulunmaktı” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki cinayet olayı tartışmaları alevlendirdi

Verimli’nin paylaşımının yeniden gündeme gelmesinde, İstanbul’da yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinayet etkili oldu. Bağcılar Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde 14 Ocak’ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, birbirini tanımayan iki çocuk arasında “yan bakma” gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, yanında bulunan sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaraladı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri, E.Ç. ve beraberindeki arkadaşlarını olayda kullanılan bıçakla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.