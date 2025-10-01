2026 yılı 1. dönem için Açık Öğretim Lisesi (açık lise) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 3 Eylül 2025 ile 26 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre başvurular, il ve ilçelerdeki halk eğitimi merkezi müdürlükleri üzerinden yapıldı. Bu başvuru dönemini kaçıranlar için ise ek bir kayıt süresi şu an duyurulmadı.

Açık liseye yeni başvuran veya kayıt yenileyecek öğrenciler, belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamak zorunda. Açık lise sınavlarının ilk dönemi için yüz yüze yazılı sınavlar 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. E-sınav randevusu alan öğrenciler ise 1-31 Aralık 2025 arasında sınav merkezlerinde sınava girebilecek.

Her yıl kayıtlar Eylül ayı başında açılırken, yeni dönem 2026 için de yine Eylül başında bir takvim öngörülüyor. Başvuru için güncel ve resmi duyurular Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi’nin internet sitesinden takip edilebilir.

Açık Öğretim Lisesi’nde kayıt yenileme işlemleri için öğrencilerin belirli belgeleri hazırlamaları gerekiyor. Kayıt yenileme, aktif öğrencilerin bir sonraki dönemde sınavlara ve derslere katılabilmesi için zorunlu bir işlem olarak kabul ediliyor. Her dönemde kayıt yenileme için belge talepleri aynı şekilde uygulanıyor.

Açık lise kayıt yenileme için gereken belgeler

Kimlik fotokopisi (TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı)

Son mezun olunan okuldan alınan tasdikname ve diploma fotokopisi (yeni kayıt için)

Daha önce açık lise kaydı olanlar için öğrenci kimlik kartı veya Açık Öğretim Lisesi öğrenci numarası

Kayıt yenileme ücretinin ödendiğine dair banka dekontu veya ödeme makbuzu

1 adet vesikalık fotoğraf (bazı halk eğitim merkezleri talep edebilir)

Sınav giriş belgesi (önceki dönemden kalanlar için istenebilir)

Halk eğitimi merkezlerinin özel olarak talep edebileceği ek belgeler

Kayıt yenileme işlemi sırasında belgelerin asılları ve fotokopileri merkezde kontrol edilir; eksik belge olması halinde işlem tamamlanmaz. Kayıt yenileme ücretleri belirlenen bankalara veya e-devlet üzerinden online şekilde yatırılabiliyor. İşlemler tamamlanınca öğrenci, sistem üzerinden aktif görünüyor ve yeni dönem ders seçimi işlemi de aynı dönemde yapılabiliyor.

Başvuru süreci öncesinde güncel ve kesin belge listesini Halk Eğitim Merkezi veya Açık Öğretim Lisesi'nin resmî internet sitesinden kontrol etmek her zaman önemli. Uygulamada belge çeşitliliği il ve ilçe merkezine göre farklılık gösterebilir.

Kayıt yenileme işlemi sırasında belgeler, il ve ilçe halk eğitimi merkezleri tarafından kontrol edilir. Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi, döneme aktif katılım ve sınavlara girebilmek açısından zorunludur. Açık Öğretim Lisesi’nin güncel duyurusuna ve halk eğitim merkezinin resmi açıklamasına göre, ek belge gerekliliklerinde değişiklik olabileceğini unutmamak gerekir.Açık Öğretim Lisesi’nde 2026 1. dönem kayıt yenileme işlemleri sırasında istenen temel belgeler şöyle:

Kayıt yenileme işlemlerinde belgelerin aslı ve fotokopisiyle birlikte başvuru yapılır. Eksik belge olması halinde işlem tamamlanmıyor. Ücret ödemeleri bankadan veya e-devlet üzerinden yatırılıyor. Her il ve ilçedeki halk eğitim merkezi farklı ek belge isteyebilir, süreç öncesi merkeze danışmak en doğrusu olacaktır.