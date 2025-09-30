Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, Japonya’daki Yaizu Chuo Lisesi’nin başlattığı küresel plaj temizliği hareketine destek vererek Guinness Dünya Rekorları listesine girmeyi amaçladı. İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenen kıyı temizliğine öğrenciler, dernekler ve doğaseverler yoğun katılım sağladı.

İzmir ve Japonya’dan ortak çevre hareketi

Japonya’nın Yaizu Chuo Lisesi tarafından dünya genelinde başlatılan plaj temizliği seferberliği, İzmir’de geniş katılımla karşılık buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOTAM Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, “Bir saat içinde plaj temizliği için çevrimiçi kayıt yaptıran en çok kişi” kategorisinde Guinness rekoru hedefiyle gerçekleştirildi.

Kırmızı beyaz kıyafetlerle temizlik mesaisi

İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılan kıyı temizliğine katılanlara maske, eldiven, çöp torbası ve su dağıtıldı. Türkiye ve Japonya bayraklarını temsilen kırmızı ve beyaz kıyafetler tercih edildi. Japonya’dan canlı bağlantı ile destek verilen organizasyonda öğrenciler ve gönüllüler çevre bilinci için sahada buluştu.

“Rekor için kıyıdayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü personeli Ebru İlbeyce Alkan, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, “İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte Guinness Dünya Rekorları’na girmek üzere kıyı temizliğindeyiz. Dernekler ve okullarla iş birliği içinde sahadayız” dedi.

“Japonya ile ortak bir bilinç oluşturuyoruz”

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Can Özcan ise, “10 yılı aşkın süredir Japonya ile iş birliklerimiz var. Bugün de en geniş katılımlı kıyı temizliği etkinliklerinden birini gerçekleştiriyoruz. Bu bir duyarlılık ve harekete geçme çağrısıdır” ifadelerini kullandı.

öğrencilerden güçlü mesajlar

Etkinliğe katılan öğrenciler de çevre bilincine dikkat çekti.

İEÜ öğrencisi Konuralp Yücesoy: “Japonya’da gördüğüm temizlik kültürünün ülkemizde de yaygınlaşması gerektiğine inanıyorum.”

Narlıdere İhsan Çelikten Ortaokulu Müdürü Nazan Tunay: “Öğrencilerimizle koşa koşa geldik, çevre temizliği bilinci için çok önemli bir fırsat.”

Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Koyuncu: “Okulumuz köklü projelere imza atıyor, bu etkinlik de onlardan biri oldu

.Katılımcılardan Alptuğ Atay: “En çok sigara izmariti topladık, sağlığa ve çevreye zararlılar. Çevremizi kirletmeyelim.”

Japonya’dan canlı bağlantı

Etkinlik sırasında Japonya’dan Yaizu Chuo Koleji ve Shizuoka Sanat ve Kültür Üniversitesi temsilcileri görüntülü bağlantıyla İzmir’deki gönüllülere seslendi. Prof. Dr. Yasuko Takayama, “Bu iş birliğinin tüm dünyaya yayılmasını ve çevre sorunlarına farkındalık kazandırmasını diliyoruz. Türkiye’ye katkısı için teşekkür ediyoruz” dedi.