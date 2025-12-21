Son Mühür - TOKİ, Türkiye genelindeki 37 ilde bulunan 252 arsayı satışa sundu. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlar, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek kapalı müzayedeler aracılığıyla gerçekleşecek. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, satış öncesinde 100 bin TL’den başlayıp 10 milyon TL’ye kadar değişen tutarlarda katılım teminatı yatırması gerekiyor. TOKİ’nin 37 ildeki 252 arsaya ilişkin tüm detaylar netleşti.

Satış yapılacak iller belli oldu

İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara

Arsalar hangi şehirlerde?

Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir.

Ödeme planı netleşti

Yüzde 25 peşin, 48 ay vade

Yüzde 40 peşin, 36 ay vade

Peşin ödemede yüzde 15 indirim

Katılım talimatı da şu şekilde olacak:

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.