İsrail ordusu, Gazze'nin güney ucunda yer alan Refah bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırı, İsrail askerlerine Hamas tarafından ateş açıldığı iddiası üzerine gerçekleştirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu bölgeye yönelik operasyonunu başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas unsurlarının bölgedeki İsrail "mühendislik birimlerine" karşı ateşli silah kullandığını öne sürdü. Bu gelişme, bölgedeki kırılgan ateşkesin geleceği hakkında ciddi endişeler doğurdu. Olayın hemen ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesi ile acil bir durum değerlendirme toplantısı yapacağı belirtildi.

Aşırı sağ kanattan hükümete tam güçle saldırı çağrısı

Refah’taki saldırı, İsrail siyasetinin aşırı sağ kanadında hemen yankı buldu ve savaşın tam güçle yeniden başlatılması taleplerini beraberinde getirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu'ya yönelik sert bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, orduya "Gazze'deki savaşa azami güçle ve tamamen devam etme" emri verilmesi gerektiğini savundu. Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve bu durumun "İsrail'in güvenliği için doğrudan bir tehdit" oluşturduğunu iddia etti. Aynı platformdan bir paylaşım yapan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise sadece "Savaş" ifadesini kullanarak tepkisini kısa ve net bir şekilde gösterdi. Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da Hamas'ın ateşkes ihlali iddiasına atıfta bulunarak, karşılığın "güç ve demir duvarla" verilmesi gerektiğini savundu. Bu açıklamalar, İsrail hükümeti üzerindeki askeri baskıyı artırdı.

Sarı hat bölgesi ve geçmiş iddialar

İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes mutabakatı çerçevesinde, Gazze Şeridi içinde belirlenen ve "sarı hat" olarak adlandırılan bölgelere çekilmişti. Hava saldırısının düzenlendiği Refah bölgesi de, İsrail ordusunun konuşlandığı bu sarı hat üzerinde yer alıyor ve İsrail’in daha önceki yıkımları nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuş durumda. Öte yandan, İsrail'in silahlandırdığı ve Yasir Ebu Şebab liderliğindeki Gazze'deki çetelerin sosyal medya paylaşımları, bu unsurların Refah bölgesinde bulunduğuna dair daha önceki iddiaları yeniden gündeme getirdi.