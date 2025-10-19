Son Mühür- Eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından enflasyon hedefini yukarı doğru güncellemek zorunda kalan ekonomi yönetimi, Meclis gündemine gelen yeni vergi paketiyle dar gelirli için 2026'ın zor geçeceğinin sinyallerini veriyor.

2025 için ek 500 milyar TL'lik gelir getirmesi beklenen yeni vergi tasarısıyla bütçe açığını yüzde 3'ün altına, enflasyonu da yüzde 20'nin altına çekilmesi hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ''Bu paket ekonomiyi rayına oturtacak'' iddiasına sadece muhalefetten değil AK Parti içinden de itiraz var.



Basınç çok artarsa patlar...



''2026 yılı bütçesi, yeni vergi paketiyle birlikte meclis gündeminde.

Bu tablodan anlıyoruz ki önümüzdeki yıl da çok zorlu geçecek, özellikle dar ve sabit gelirliler için.

Vatandaşın yükü daha da ağırlaşacak.'' hatırlatmasında bulunan AK Parti eski milletvekili ve gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Şimşek bakanın ifadesiyle ‘mali konsolidasyon’ 2028 yılına kadar sürecek.

Programın başlangıç tarihi 2023’ü esas alırsak, 5 yıl sürecek kemer sıkma programının toplumsal ve siyasal komplikasyonları üzerinde durmak gerekir.

Sıkı para politikası, yüksek ısıdaki düdüklü tencereye benzer, basınç çok artarsa düdüğü indirip ateşi kısarsınız, aksi halde olacaklar herkesçe malumdur.

Ve o patlamanın siyasi adresi sandıktır.

Yazıktır, yapmayın.'' uyarısında bulundu.