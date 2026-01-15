Silkar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbulak ve iş insanı Cengizhan Güngör'ün hayatını kaybettiği saldırıda, Etiyopyalı şoför de öldürüldü. Olaydan sağ kurtulan Tarık Hotamışlıgil ve bir arkadaşı, öndeki araçta bulundukları için saldırıdan kurtulmayı başardı.

Dehşet anları böyle yaşandı

Hotamışlıgil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 40 yıllık dostluk bağlarını vurgulayarak acı dolu anları anlattı. Saldırı anında yoğun ateş altında kaldıklarını dile getiren Hotamışlıgil, kendi araçlarının saldırıdan kaçmayı başardığını ancak arkadaşlarının kaçamadığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin bulunduğu aracın lastiklerine isabet alması nedeniyle hareket edemediğini aktardı.

"Biraz para için kıydılar bu güzel insanlara"

Hotamışlıgil paylaşımında, saldırının tamamen bir soygun olduğunu vurguladı. Saldırganların tüm değerli eşyaları, kameraları, lensleri ve paraları aldıklarını belirten Hotamışlıgil, "Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Cenaze töreninde gazetecilere konuşan Hotamışlıgil, "Bütün eşyaları almışlar, tam bir hırsızlık, soygun. Çünkü orada hiçbir başka yerleşim yeri yok, başka bir kabile yok. Hırsızlık dışında başka ihtimal yok" dedi.

Tarık Hotamışlıgil kimdir?

Kendisini "gezginin biri" olarak tanımlayan Tarık Hotamışlıgil, seyahat ve fotoğrafçılık tutkusuyla tanınan bir gezgin. Etiyopya'ya beşinci kez gittiği öğrenilen Hotamışlıgil'in "gezgininbiri.com" adlı bir blog sitesi bulunuyor. Kuş fotoğrafçılığı ve özellikle Afrika gezileriyle bilinen Hotamışlıgil, hayatını kaybeden Erdoğan Akbulak ile 40 yıllık dostluk bağına sahipti. Bölgede son 20 yıldır böyle bir olayın yaşanmadığını vurgulayan Hotamışlıgil, "Bu kabilede normalde böyle şeyler olmaz" dedi.

Türk Büyükelçiliği hızla harekete geçti

Saldırı sonrası hemen Türk Büyükelçiliği'ni aradığını belirten Hotamışlıgil, konsolosluğun olağanüstü yardımlarını övgüyle anlattı. "Berk Bey var konsolosumuz ve bölgeden hızla bizi çıkarttılar, bütün devletin gücünü üstümüze gönderdiler" diyen Hotamışlıgil, Salı günü cenazelerle birlikte İstanbul'a geldiklerini ifade etti.

Etiyopya'ya beşinci ziyaretti

Olay nasıl gerçekleşti?

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran'a göre, dört Türk vatandaşı iki araçla turistik gezi yaparken saldırıya uğradı. Etiyopya'nın Güney Ulusları Bölgesi'nde, Tum şehrine yakın kırsal kesimde 12 Ocak sabahı gerçekleşen olayda öndeki araçtakiler kurtuldu. Saldırganların kimliği henüz belirlenemedi, olayın soygun amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

Cenaze töreni gözyaşlarıyla yapıldı

Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör'ün cenazeleri Türkiye'ye getirildikten sonra Adli Tıp'ta otopsi yapıldı. Cenaze namazı Şakirin Camii'nde kılındı. Akbulak Karacaahmet'e, Güngör Balıkesir Armutlu'daki aile kabristanına defnedildi.