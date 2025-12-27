Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşım hizmetlerinin daha etkin, düzenli ve vatandaş odaklı yürütülmesi amacıyla saha yönetimini mercek altına aldı. Bu kapsamda ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından, hareket memurlarının katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ulaşımın sahadaki nabzı masaya yatırıldı

İZFAŞ B Seminer Salonu’nda düzenlenen toplantıya, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen başkanlık etti. Toplantıya ayrıca Genel Müdür Yardımcıları Ceyhun Minareci, Burhan Ergül ve Ferit Yüzer ile Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı yöneticileri ve farklı bölgelerde görev yapan hareket memurları katıldı.

Lastik tekerlekli sistemin kritik başlıkları ele alındı

Toplantıda, lastik tekerlekli toplu ulaşım sisteminin saha yönetimi, seferlerin sevk ve idaresi, anlık müdahale mekanizmaları ile vatandaş memnuniyetini doğrudan etkileyen operasyonel süreçler ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Günlük akışta yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sahadan gelen geri bildirimler toplantının ana gündemini oluşturdu.

“Saha yönetimi ulaşımın bel kemiği”

Toplantıda konuşan Genel Müdür Övünç Özgen, Cemil Tugay’ın “vatandaş odaklı, kesintisiz ve nitelikli kamu hizmeti” vizyonuna dikkat çekti. Özgen, bu vizyonun sahadaki en önemli temsilcilerinin hareket memurları olduğunu vurgulayarak, “Günlük operasyonun yükünü taşıyan, anlık kararlarla sistemi ayakta tutan yapı saha ekiplerimizdir. Ulaşım hizmetinin sürekliliği büyük ölçüde sizin sahadaki reflekslerinize bağlıdır” dedi.

Operasyonel disiplin ve standartlaşma öne çıktı

Toplantıda; acil durum sefer planlamaları, şoför ve durak koordinasyonu, vatandaşla iletişim süreçleri, sahada sergilenen kurumsal tutum ve operasyonel disiplin başlıkları ele alındı. Özgen, teknolojik altyapının sevk ve idare süreçlerine daha güçlü biçimde entegre edileceğini, saha personeline yönelik eğitimlerin artırılacağını ve hizmet standartlarını belirleyen bir uygulama el kitabının hazırlandığını ifade etti.

Amaç: Kesintisiz ve güvenli ulaşım

Toplantının temel hedefinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceliği olan vatandaş memnuniyetini yükseltmek olduğu vurgulandı. Sahada yapılan her doğru müdahalenin, yurttaşın günlük yaşamına doğrudan etki ettiği belirtilirken; kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle İzmir’de daha güvenli, düzenli ve erişilebilir bir toplu ulaşım hizmetinin hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.