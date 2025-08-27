Son Mühür- Askeri casusluk ve terör örgütü bağlantısı iddiaları kapsamında ASSAN GROUP’un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Arama ve soruşturma işlemleri sürüyor

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde arama faaliyetleri devam ederken, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü bildirildi. Yetkililer, gözaltı kararının, şüphelilerin FETÖ silahlı terör örgütüyle bağlantıları ve askeri casusluk faaliyetlerinin tespiti doğrultusunda alındığını açıkladı.

10 şirkete kayyum atandı

ASSAN GROUP bünyesinde faaliyet gösteren 10 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanması kararı verildi. Soruşturma kapsamında şirketlerin faaliyet alanlarının önemi de dikkate alındı.