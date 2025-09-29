Esra Erol'da aranan Aslıhan Kutlutürk, son dönemde ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'da programında gündeme gelen genç bir kadın. 21 yaşında olan Aslıhan Kutlutürk, 27 Ağustos’tan itibaren ailesi tarafından kayıp olarak aranmaya başlandı. Kayıp ihbarı sosyal medya aracılığıyla ve televizyon programları sayesinde Türkiye genelinde ses getirdi; ailesi ve yakınları Esra Erol’a başvurarak yardım talebinde bulundu.

Aslıhan Kutlutürk kimdir?

Aslıhan Kutlutürk, İstanbul’da yaşayan 21 yaşında bir genç kadın. Kişisel bilgilerinin büyük bölümü televizyon programlarının yayın akışında kamuya açık hale geldi. Ailesiyle birlikte bir süredir İstanbul’da ikamet ediyor. Kutlutürk’ün kaybolduğu gün herhangi bir sağlık problemi ya da özel sosyal durumuyla ilgili detay paylaşılmadı. Son dönemde genellikle sosyal etkinliklere katıldığı ve ailesiyle iletişimi koparmadan sürdüren bir profil çizdiği biliniyor.

Esra Erol’da arama süreci ve son gelişmeler

27 Ağustos’tan bu yana ailesi Aslıhan’ı bulmak için ATV ekranlarında Esra Erol’da programında yardım arıyor. Günlerde Kutlutürk’ün nerede bulunduğuna dair iddialar ve şüpheler gündeme taşındı; program ekibi bu süreci araştırıyor. Başvuru sonrası Esra Erol’un ekibi olaya yoğun şekilde eğildi ve kamuoyunda geniş destek talebi oluştu. Aslıhan Kutlutürk’ün şu an bulunup bulunmadığına dair kesin ve resmi bir bilgi yayınlanmadı. Arama çalışmaları aile ve program ekibi tarafından devam ettiriliyor. Kayıp haberleri hala televizyonda ve sosyal medyada gündemdeki yerini koruyor.