Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, basit bir cerrahi müdahale olarak planlanan sürecin, ameliyat masasında yaşanan bir aksilik nedeniyle zorlu bir tedaviye dönüştüğünü duyuruyor. Bekiroğlu, rahmindeki miyomların alınması amacıyla bıçak altına yatarken, operasyon sırasında bağırsağının zarar görmesi sonucu ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalıyor.

Hayranlarını endişelendiren bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiren oyuncu, tedavi sürecinin detaylarını şeffaflıkla paylaşıyor. İlk operasyonun ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle acil olarak yeniden ameliyata alınan Bekiroğlu, şu anki sağlık durumunun stabil olduğunu belirtiyor. Olayın duyulmasıyla birlikte magazin dünyasında ve sosyal medyada "tıbbi hata mı?" soruları tartışılmaya başlanırken, oyuncunun iyileşme süreci yakından takip ediliyor.

Aslı Bekiroğlu'nun Hastalığı Ne?

Aslı Bekiroğlu'nun ameliyat masasına yatmasının temel nedeni, rahminde tespit edilen miyomlar olarak açıklandı. Tıbbi literatürde rahim içinde veya çevresinde gelişen iyi huylu tümörler olarak tanımlanan miyomlar, kadınlarda sıkça rastlanan ve yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bekiroğlu'nun durumunda, miyomların neden olduğu ağrı ve diğer semptomlar günlük hayatını etkileyecek boyuta ulaştığı için cerrahi müdahale kararı alınıyor. Tedavi edilmediğinde düzensiz kanama ve doğurganlık problemlerine yol açabilen bu rahatsızlık, oyuncunun operasyon geçirmesini zorunlu kılıyor.

Neden İkinci Kez Ameliyat Oldu?

Ünlü oyuncunun yaşadığı asıl mağduriyet, miyom ameliyatı sırasında meydana gelen cerrahi bir hata sonucunda ortaya çıkıyor. Bekiroğlu'nun ifadelerine göre, operasyon esnasında doktorlar tarafından yanlışlıkla bağırsağı kesiliyor. Bu ciddi komplikasyon, hayati risk taşıyabilecek bir durum olduğu için oyuncunun vakit kaybetmeden ikinci bir operasyona alınmasını gerektiriyor. Yaşanan bu talihsizlik, iyileşme sürecini uzatırken oyuncunun hem fiziksel acı çekmesine hem de psikolojik olarak yıpranmasına neden oluyor.

Sağlık Durumu Nasıl?

Zorlu geçen iki operasyonun ardından Aslı Bekiroğlu, sevenlerine müjdeli haberi yine sosyal medya üzerinden veriyor. İkinci ameliyatın başarılı geçtiğini ve hayati tehlikeyi atlattığını belirten oyuncu, şu an dinlenme aşamasında olduğunu ifade ediyor. Bekiroğlu yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim" sözleriyle destek olanlara minnetini dile getiriyor.

Aslı Bekiroğlu Kimdir?

16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nü tamamlıyor. Kariyerine sosyal medya platformu Vine üzerinde çektiği eğlenceli videolarla başlayan Bekiroğlu, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak televizyon dünyasına adım atıyor. "Adı Mutluluk", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım" ve "Jet Sosyete" gibi popüler yapımlarda rol alan oyuncu, enerjik tavırları ve başarılı oyunculuğuyla tanınıyor.