UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek büyük bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü Victor Osimhen kaydetti.

Galibiyet golü Osimhen’den geldi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, güçlü rakibi Liverpool karşısında etkili bir oyun sergiledi. Maçın tek golü, 16. dakikada Victor Osimhen’in penaltı vuruşundan geldi. Bu golle sarı-kırmızılılar sahadan üç puanla ayrıldı.

Puan tablosundaki son durum

Galatasaray aldığı bu sonuçla puanını 3’e yükseltti. Liverpool ise 3 puanda kaldı. Grubun dengesi bu galibiyetle birlikte tamamen değişti.

Sıradaki rakip Bodo/Glimt

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Liverpool ise bir sonraki maçında evinde başka bir zorlu sınava çıkacak.