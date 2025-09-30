Kazakistan’ın Ortalyq Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Real Madrid, rakibine üstün bir oyun sergiledi. İspanyol ekibinin gollerini 25. dakikada Kylian Mbappe (penaltı), 52. ve 73. dakikalarda yine Mbappe (Arda Güler’in asistleriyle), 83. dakikada Eduardo Camavinga ve 90+3. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, mücadeleye ilk 11’de başladı. Mbappe’nin golünde asist yapan milli futbolcu, 80. dakikada yerini Jude Bellingham’a bıraktı. Performansıyla dikkat çeken Arda, İspanyol basınında da övgü topladı.

Puan durumu

Bu sonucun ardından Real Madrid, 2’de 2 yaparak puanını 6’ya yükseltti. Kairat Almaty ise puansız kaldı ve gruptaki iddiasını zora soktu.

Sıradaki maçlar

Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Real Madrid, Juventus’u konuk edecek. Kairat Almaty ise sahasında Pafos ile karşı karşıya gelecek.