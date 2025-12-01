Son Mühür - Android ve iOS cihazların güvenlik açıkları, hangi telefonun daha güvenli olduğu tartışmalarını beraberinde getiriyor. İsrail Ordusu’ndan gelen bu karar ise sivil kullanıcıların telefon tercihlerini de etkileyebilir nitelikte.

iPhone talimatı verildi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), üst düzey komuta kademesinde siber güvenliği artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Ordu Radyosu ve Jerusalem Post’un haberine göre, IDF resmi iletişimde Android telefon kullanımını yasakladı ve yarbay ile üzeri rütbelerdeki subaylar için iPhone kullanımını zorunlu hale getirdi. Kararın, gizli askeri bilgilere yönelik siber tehditlere karşı daha güçlü bir koruma sağlamak amacıyla alındığı ifade ediliyor. Yetkililere göre bu uygulama, üst düzey subayların telefonlarına izinsiz erişim riskini azaltmayı ve güvenlik protokollerini standartlaştırmayı hedefliyor. Ayrıca IDF’nin tek bir işletim sistemi üzerinden hareket etmesiyle güvenlik kontrolleri, yazılım güncellemeleri ve sızma tespit süreçlerinin daha kolay yönetilebileceği belirtiliyor.