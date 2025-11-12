İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Sosyal medyada terör örgütlerini övdüler

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik ve istihbari çalışmalar sonucu, DHKP/C, THKP/C, TKP/ML, TİKKO, DEV-YOL ve DEV-GENÇ terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 6 kişi tespit edildi.

Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden örgütleri destekleyen paylaşımlar yaptığı, örgüt sembollerini kullandığı ve propaganda içeriklerini yaydığı belirlendi.

Eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındılar

Belirlenen adresler sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlarla jandarma ekiplerince basıldı. Operasyonda hedefteki 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı.