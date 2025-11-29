Son Mühür- Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı, Arduç’un Selim, Erçel’in ise Meyra karakterine hayat verdiği Aşk ve Gözyaşı dizisi ekran yolculuğunu beklenenden erken tamamladı. Büyük beklentilerle başlayan yapım, reytinglerde istenen ilgiyi göremeyince 7. bölümde final kararı aldı.

Aşk ve Gözyaşı’nın konusu neydi?

Dizi, evlilikleri boşanma eşiğine gelen Meyra ve Selim’in, hayatlarına düşen beklenmedik bir hastalık haberiyle yaşadıkları kırılma noktasını anlatıyordu.

Bu kriz, çiftin ilişkisini yeniden tanımladığı, “ikinci şans” temasının öne çıktığı duygusal bir hikayeye dönüşüyordu.

Barış Arduç final sonrası ilk açıklamayı yaptı

Dizinin erken final kararının ardından ilk kez konuşan Barış Arduç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arduç, yapımın neden kısa sürdüğüne dair samimi ifadeler kullandı.

“Olabiliyor öyle şeyler”

Ünlü oyuncu, final kararına dair şu sözleri dile getirdi: “Olabiliyor öyle şeyler. Kimse formülünü bilmiyor. İnanarak giriyorsunuz, bazen iyi oluyor. Seyircinin takdiri, hayırlısı diyelim.”