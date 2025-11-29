Son Mühür- Kariyeri, sahne enerjisi ve özel hayatıyla yıllardır ilgi odağı olan Süperstar Ajda Pekkan, bu kez Bodrum-Çamlıköy’deki yeni villasıyla magazin gündemine damga vurdu.

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Pekkan’ın 4 katlı ve 6 odalı süper lüks villasının tadilat süreci tam 4 yıl sürdü. Bu süreçte yapılan harcamaların 30 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

Villanın içi tamamen yıkılıp yeniden yapıldı

Pekkan’ın lüks zevkini yansıtan villada tüm katlar, odalar, mutfaklar, banyolar ve hatta havuz dahil olmak üzere yapı tamamen yıktırılıp baştan inşa edildi.

Dekorasyonda siyah-gri tonları ağırlık kazanırken, mobilyaların özel tasarım olduğu ve tüm yerleşimin Feng Şui felsefesine göre planlandığı ifade edildi.

Yeni komşusu ünlü şarkıcı Ebru Gündeş

Ajda Pekkan’ın artık yılın yaklaşık yarısını Bodrum-Çamlıköy’deki bu evinde geçireceği öğrenildi. Bölgeyle ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise Pekkan’ın yeni komşusunun, yazları Bodrum’da zaman geçiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş olması.

Villanın reklam anlaşmasıyla edinildiği iddia edildi

Lüks villayla ilgili bir diğer çarpıcı bilgi ise Pekkan’ın bu mülkü 2013 yılındaki bir reklam çalışması karşılığında edindiği yönündeki iddialar oldu. İddiaya göre Pekkan, o dönem ücret almak yerine reklam anlaşmasını villa ile takas etmeyi tercih etti.

Pekkan’ın lüks yaşam tarzını yansıtan özel tasarım

Modern çizgilerin, özel tasarım mobilyaların ve Uzak Doğu felsefesinin birleştiği villanın, Ajda Pekkan’ın estetik anlayışını bütünüyle yansıttığı belirtiliyor. Dekorasyon sürecinde Pekkan’ın her detayla yakından ilgilendiği ifade edildi.