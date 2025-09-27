Özellikle romantik ve dramatik türleri harmanlayan yapısıyla sosyal medyada ciddi bir merak uyandırıyor. Yeni bölümde karakterler arasındaki ilişkiler derinleşirken, hikayenin sürpriz gelişmeleri izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Dizinin hikayesinde, İstanbul’un en büyük aile şirketlerinden birinin varisi Meyra ve avukat eşi Selim’in fırtınalı ilişkisi merkezde yer alıyor. Göz alıcı bir düğün ve tutkulu bir aşk hikayesiyle başlayan evlilik, arka planda yaşanan gizli çatışmalar ve duygusal kopukluklarla sarsılıyor. Özellikle Meyra'nın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenmesiyle Selim'in hayatı altüst oluyor. Meyra ve Selim, bir yandan geçmişte yaşadıkları hayal kırıklıklarıyla yüzleşirken, bir yandan birlikte iyileşmeye ve yeniden aşık olmaya çalışıyor. Dizinin ana teması, aşkın, sadakatin ve aile olmanın sınırlarında dolaşan duygu yüklü bir yolculuğu izleyiciye aktarıyor.

Oyuncular ve karakterler: Güçlü kadro

Aşk ve Gözyaşı’nın başrollerinde Hande Erçel (Meyra Aksel Keskin) ve Barış Arduç (Selim Keskin) yer alıyor. Berk Cankat, Ali İpin, Senan Kara, Kubilay Tunçer, Şenay Gürler ve Sanem Çelik gibi deneyimli isimler de kadroyu tamamlıyor. Hande Erçel, kariyerinde romantik dramalarda parlayan genç kadın karakteriyle dikkat çekerken; Barış Arduç ise güçlü ve içsel çatışmalar yaşayan bir avukatı canlandırıyor. Özellikle Meyra ve Selim’in ilişkisi, diziye duygusal derinlik ve sürükleyici bir enerji katıyor.

Dizinin yapımını O3 Medya üstleniyor; yönetmen koltuğunda ise Engin Erden oturuyor. Uyarlama senaryosunun sahibi Dilara Pamuk ve çekimlerin büyük bölümü İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Güney Kore’nin izlenme rekorları kıran Queen of Tears dizisinden uyarlanan Aşk ve Gözyaşı, yerli ekrana etkileyici bir aşk hikayesi sunuyor. Her Cuma ATV’de merakla yeni bölümünü bekleyen izleyici, diziyle aşk ve dramın en gerçekçi yanına tanıklık ediyor. Yeni bölümde neler yaşanacağı ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor,