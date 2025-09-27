Çiftçi bir ailenin dokuzuncu çocuğu olan Çinkay, eğitimine köyündeki ilkokulda başladı. Genç yaşlardan itibaren ticarete ve üretime ilgi gösteren Çinkay, 1974 yılında tekstil sektöründe profesyonel iş hayatına adım attı. Yıllarca sanayi kuruluşlarında deneyim kazanmasının ardından, 1988 sonunda kendi firmasını kurma kararı alarak ARAL Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi faaliyete geçirdi.

Abdullah Çinkay kimdir?

Kurduğu Aral Tekstil, Kahramanmaraş’ın sanayi tarihinde önemli bir yere sahip oldu. 1989’da beş yuvarlak örme makinesiyle başlayan üretim serüveni, yıllar içinde büyüyerek iplik ve kumaş yatırımlarının eklenmesiyle bölgesel bir güç haline geldi. Çinkay’ın liderliğinde, firma günde 60 ton iplik ve 20 ton kumaş üretim kapasitesine ulaştı ve ilk ihracatını 1994’te gerçekleştirdi. Aral Tekstil, bugün hem Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi’nde hem de şehir merkezinde farklı tesislerle faaliyet gösteriyor.

Abdullah Çinkay’ın iş dünyasındaki etkisi bununla sınırlı kalmadı. Ayrıca, Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi’nin başkanlığını yürüttü ve sanayiciler arasında saygın bir isim olarak bilindi. Mütevazı kişiliği ve beyefendiliğiyle tanınan Çinkay, meslek hayatı boyunca istihdam ve üretim kapasitesine sağladığı katkılarla hem iş dünyasında hem de şehirde özel bir yer edindi.

Sağlık sorunları sonrası özel bir hastanede tedavi gören Abdullah Çinkay, 75 yaşında 27 Eylül 2025'te hayatını kaybetti. Aral Tekstil’in büyümesi, bölgenin ihracatına ve Kahramanmaraş sanayisinin gelişimine sunduğu desteklerle “çalışkan bir sanayici” olarak anılan Çinkay, yaşamı boyunca binlerce kişiye istihdam kazandırdı. Onun adı, kentte bir Anadolu lisesine de verilerek eğitim alanında da yaşatılıyor. Cenazesi 28 Eylül’de Kahramanmaraş’ta toprağa verilecek.