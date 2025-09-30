Son Mühür - Bir süredir oyunculuk kariyerine ara veren Burcu Kara, hayatında köklü bir değişikliğe daha imza attı. Tüm birikimini bir çiftlik evi için harcayan Kara, satın aldığı çiftlikte eşiyle birlikte zeytinyağı üretimine başladı. İznik Gölü’nün yamaçlarında, kimyasal işlem görmemiş zeytin ağaçlarından elde edilen soğuk sıkım zeytinyağı üretimine yönelen oyuncu, yakında kendi markasını piyasaya sürmeye hazırlandığını açıkladı.

Burcu Kara Seda Sayan'a konuk oldu ve yeni işini şu sözlerle anlattı:

"Zeytin ağaçlarının arasında kendimi çok mutlu hissediyorum. Onları kesmek yerine dikerek çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım.”

Gerçek ortaya çıktı

Burcu Kara’nın büyüleyici çiftliği sosyal medyada büyük ilgi görürken, Instagram içerik üreticisi @sevimkoskavga dikkat çeken bir detayı ortaya çıkardı. Meğer Kara’nın çiftliği, Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter’in babası Melih Yöreoğlu’nun, Firdevs Hanım’ı sevgilisiyle yakaladığı ünlü çiftlik eviymiş.