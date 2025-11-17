Aydın’ın Nazilli ilçesinde sezonun başlamasıyla birlikte zeytin bahçeleri yeniden hareketlendi. Yaklaşık bir ay önce sofralık yeşil zeytinle açılan sezon, şimdi hem sofralık hem de yağlık çeşitlerle yoğun şekilde devam ediyor. İlçenin 82 mahallesinden 56’sında sürdürülen hasat, bu yıl da bölge ekonomisinin en canlı dönemlerinden birini oluşturuyor.

Kaymakam Kan, üreticilerle zeytin topladı

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ilçe protokolüyle birlikte Yalınkuyu Mahallesi’ndeki hasat etkinliğine katıldı. Mahalle muhtarı Ahmet İnan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Kan, protokol üyeleri ve köylülerle birlikte zeytin topladı.

Etkinliğe; İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Nazilli SYDV Müdürü Ahmet Çevikçelik, kurum personeli ve çevre mahallelerin muhtarları da katıldı. Katılımcılar, çalışanlarla birlikte hasada destek vererek üreticilere bereketli bir sezon diledi.

“Uzun yaşamın sırrı zeytin ve zeytinyağı”

Hasadın bölge için taşıdığı öneme dikkat çeken Kaymakam Kan, Nazilli’nin 56 mahallesinde aynı anda zeytin toplandığını belirterek şunları söyledi: “Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarımız bereketini halkımızla paylaşmayı sürdürüyor. Dağlarımızda incir ve kestaneyle birlikte zeytin de önemli bir gelir kaynağı. Arazinin yapısı nedeniyle zorlu bir emek harcanıyor. Yalınkuyu’da da hasat başladı. Uzun yaşamın sırrı zeytin ve zeytinyağıdır. Bu ürünleri bizlere sunan 80-100 yaşındaki büyüklerimize teşekkür ediyorum. Şu an çekişte türü hasat ediliyor, sofralık ve yağlık olarak tezgâhlara ulaşacak. Herkesin emeğine sağlık.”

Asırlık ağaçlarda zorlu mesai

Mahalle sakinlerinden Ali Murat Dursun, yaklaşık 30 yıldır zeytin üreticiliği yaptığını belirterek sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu: “Bir ay önce sofralık zeytinle başladık, şimdi yağlık ve sofralık birlikte devam ediyor. Hasat yılbaşına kadar sürer. Bu yıl kuraklık nedeniyle rekolte düşük olacak. Zor şartlarda bakımını yaptığımız zeytinden elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyoruz. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum.”