Son Mühür- Her geçen gün katılımcı sayısı artan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'le ilgili geçtiğimiz günlerde hayati önem taşıyan bir gelişme yaşanmıştı.

Yaklaşık 10 milyon gönüllü ve 8 milyona varan zorunlu katılımla birlikte yaklaşık 18 milyonu yakından ilgilendiren gelişmeye göre 19 Aralık Resmi Gazete'de yüzde 30 olan devlet katkısının Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebileceği öğrenilmişti.

Yüzde 20'ye inmesı gündemde...

Ekonomi yazarlarının yüzde 30^luk devlet katkısının yüzde 20'ye indirilmesinin beklendiğine yönelik yorumlarını mercek altına alan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Sarıaslan, BES yatırımcılarının hak kaybı yaşamaması için iki öneride bulundu.

''BES yatırımcılarının dikkatine'' diyerek,

''Cumhurbaşkanına, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı oranını belirleme yetkisi veren Kanun 19.12.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hükümetin, BES’te devlet katkısı oranını yüzde 20’ye düşürmeyi planladığı ve bu yönde BES sektörünü bilgilendirdiği anlaşılmaktadır'' hatırlatmasında bulunan Sarıaslan,

''Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanana ve kararda belirtilen yürürlük tarihi gelene kadar, BES’e yatırılan katkı payları için yüzde 30 devlet katkısı uygulanmaya devam eder. Yani katkı payını yatırdığınız anda, ilgili tutar için yüzde 30 devlet katkısı hakkı doğmuş olur.'' mesajı verdi.

Doç Dr. Metin Sarıaslan konuyla ilgili önerilerini de sıraladı.

Bu çerçevede önerilerim şunlardır:

1) 2025 yılı için azami katkı payı olan 312.066 TL’ye ulaşmadıysanız, eksik kalan tutarı tamamlamanız yerinde olacaktır.

2) 2 Ocak 2026 tarihine kadar devlet katkısı oranını değiştiren bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmazsa, o tarihte ve en kısa zamanda 2026 yılına ait katkı paylarının tamamını yatırmaya çalışın, yüzde 30 devlet katkısı avantajını korumak açısından rasyonel bir tercih olacaktır.