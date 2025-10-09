Son Mühür - Milyonlarca emekli, memur ve çalışan Ocak ayında yapılacak zamları bekliyor. Emekliler ve memurlar 2026’nın ilk maaş artışını alırken, çalışanlar için yeni asgari ücret belirlenecek. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en önemli göstergesi yine enflasyon rakamları olacak. Emekli ve memurların zam oranı için ise 3 aylık veriler kesinleşti. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Enflasyon oranları asgari ücreti etkileyecek mi? Sabah Gazetesi’nin haberine göre, yeni asgari ücret hesaplaması ve olası zam senaryolarıyla ilgili tüm detaylar şöyle…

Ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret geçmiş yıllarda altı ayda bir belirlenirken, son dönemde yılda bir kez açıklanıyor. 2026 yılı için uygulanacak asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık’ta başlayacak. Her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplam 15 üyeden oluşuyor. İşçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ederken, komisyonda 5 üye bulunuyor; işveren tarafını ise TİSK 5 üye ile temsil ediyor. Hükümet de 5 üye ile komisyonda yer alıyor. İşçi ve işveren temsilcileri müzakerelerle yeni asgari ücreti belirlerken, hükümet üyeleri hakem rolünü üstleniyor.

Zam nasıl belirleniyor?

Komisyon, yeni asgari ücreti belirlerken öncelikle enflasyon verilerini dikkate alıyor. Bunun yanı sıra istihdamın korunması, bütçe dengeleri ve yaşam maliyetleri gibi kriterler de gündeme geliyor. TÜİK başta olmak üzere çeşitli kurumlar ve üniversitelerden gelen araştırmalar da değerlendiriliyor. Enflasyon etkisi Enflasyon, emekli ve memur maaş zamlarını doğrudan etkilerken, asgari ücrette ikinci derecede bir kriter olarak ele alınıyor. Geçmiş yıllardaki kararlara bakıldığında, istisnalar dışında belirlenen asgari ücret artışının, o yıl beklenen enflasyon oranının genellikle 5-10 puan üzerinde belirlendiği görülüyor. Öne çıkan rakamlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da enflasyon verilerini baz alırsa, artış oranının yaklaşık yüzde 30 civarında olması bekleniyor. Ancak, geçmiş uygulamalarda olduğu gibi enflasyon oranının üzerine 5-10 puan eklenirse, artışın yüzde 40’a ulaşması muhtemel. 2025 yılı enflasyon tahmini için en önemli gösterge, Orta Vadeli Program’dan geldi; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak öngörülüyor. Komisyon bu oranda bir zam yaparsa, yeni brüt asgari ücret 33 bin 417 lira, net asgari ücret ise 28 bin 403 lira olacak. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara paralel olarak enflasyonun 5-10 puan üzerinde artış yapılması durumunda bu rakamlar değişebilir. Alternatif asgari ücret hesapları şunlar: Asgari ücrete yapılacak zam oranı 3 Ocak’ta netleşecek ve bu durum emekli maaşlarını da etkileyebilir. Asgari ücrete enflasyonun üzerinde ek puan verilmesi, emekliler için de bir refah payı yaratabilir. Bunun için Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak sonuç ve 3 Ocak’ta açıklanacak yıllık enflasyon oranının beklenmesi gerekiyor. Orta Vadeli Program’daki yıl sonu tahmininin yanı sıra, eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte 3 aylık enflasyon oranı da netleşti. Buna göre 3 aylık enflasyon yüzde 7,5 olarak belirlendi. Bu orana üç aylık diğer veriler eklenerek 6 aylık enflasyon hesaplanacak ve yeni zam oranları bu şekilde ortaya çıkacak.